«البنتاجون» تسرب فيديو للحظة مقتل «سليماني»

08 يناير 2020 - 08:48 م

سربت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، فيديو لوسائل الإعلام الأمريكية، يرصد لحظة الهجوم الجوي على موكب قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، بعد خروجه من مطار بغداد.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن عملية القتل تمت بطائرة AH _64 أباتشي بصاروخ هيل فاير، لكن بعدها تم فتح الرشاش المخصص للدروع عليهم للتأكد من تفتيتهم.

ويظهر في الفيديو موكب "سليماني" مكون من حوالي5 إلى 6 سيارات، ويتم الهجوم عليهم بصاروخ ورشاش قوي، فيما يقوم البعض بمحاولة الهروب في أراضي صحراوية لكن الطائرة تتبعهم بفتح نيران مكثفة عليهم للقضاء على الجميع.

وبحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية فإن القصف الجوي استهدف سيارة كان على متنها «سليماني» بالقرب من مطار بغداد الدولي أدى إلى مقتله ومقتل أبو المهدي المهندس وعدد من مرافقيه .

وظهرت أيضًا لقطات على شاشة CCTV والتي تم تصويرها بالقرب من مطار بغداد الدولي وقامت بمشاركة اللقطات إحدى الفضائيات العراقية AHADTV , لحظة الإنفجار وتدمير إحدى السيارات بالصواريخ الدقيقة وظهرت النيران لحظة استهداف السيارة.

وأضافت صحيفة الديلي ميل البريطانية بأن سليماني والمهندس كانا يستقلان سيارتين إحداهما كانتا تحمل القياديين معًا وسيارات أخرى تحمل مرافقيهم.





