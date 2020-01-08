  • الأربعاء 08 يناير 2020
  • بتوقيت مصر10:02 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ريال مدريد

بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وفالنسيا

الصدر

مقتدى الصدر يعلن انتهاء الأزمة بين إيران وأمريكا

أمطار - أرشيفية

أمطار غزيرة غدًا.. "الأرصاد" تحذر من طقس الخميس

جانب من الفيديو المسرب

«البنتاجون» تسرب فيديو للحظة مقتل «سليماني»

مقبرة قاسم سليماني

شاهد.. فتح المقبرة على قاسم سليماني بعد دفنه

الفاتورة

فنان شهير يشكو غلاء فاتورة الكهرباء:«37 ألف والشقة مقفولة»

أرشيفية

«الخطيب» يرفض اعتزال «الرباعي الذهبي» ويصدر قرارًا عاجلًا

النائب العام المستشار حمادة الصاوي

النائب العام يصدر قرارات جديدة

لقاء اليوم

«شكري»: الدعم التركي للجماعات المتطرفة في ليبيا مستمر

أرشيفية

بسبب قطر.. «كاف» يهدد الزمالك بعقوبات قاسية

حافلة برشلونة تتعرض لموقف غريب بالسعودية

عرب وعالم

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

أنغام تتعرض لموقف محرج في السعودية.. شاهد رد فعلها

#

"حنان مطاوع" تتعرض لموقف محرج بسبب صورة ابنتها

#

إعلامية تتعرض لموقف محرج وتبكي على الهواء

#

شاهد..فنانة شهيرة تتعرض لموقف محرج على الهواء

السعودية

برشلونة

تعرضت  حافلة فريق برشلونة الإسباني اليوم الأربعاء لموقف غريب بعدما صل سائق الحفلة الطريق أثناء توجهه لملعب تدريبات نادي اتحاد جدة السعودي للاستعداد لمواجهة أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الخميس على ملعب (مدينة الملك عبد الله الرياضية).
وكانت الحافلة تقل المدرب إرنستو فالفيردي وقائد الفريق سرجيو بوسكيتس اللذين كانا سيحضران المؤتمر الصحفي أمام وسائل الإعلام قبل خوض الحصة التدريبية.

بينما وصل باقي أعضاء الفريق الكتالوني تقريبا في الموعد المحدد سلفا، بينما وصل المدرب وبوسكيتس في وقت لاحق.

وإزاء هذا الموقف الطارئ، كشف البلاوجرانا أن فالفيردي هو من سيحضر فقط المؤتمر الصحفي، وسيكون عقب نهاية المران، وليس قبله كما جرت العادة.

وتواصل مسئولو البرسا مع نظرائهم في الفريق المدريدي، الذي يتدرب على ملاعب فريق أهلي جدة، أيضا لتأخير موعد المؤتمر الصحفي الخاص بالمدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني والظهير الأيمن الإنجليزي كيران تريبيير، إلا أن إدارة الأتلتي أبقت على الموعد المحدد من قبل.

ويضرب برشلونة، بطل الليجا، موعدا مع أتلتيكو مدريد الخميس في ثاني مواجهات نصف نهائي كأس السوبر الأول في التاريخ الذي يقام بمشاركة 4 فرق بنظام خروج المهزوم من نصف النهائي.

بينما سيلعب فالنسيا، بطل كأس الملك، مع ريال مدريد، وصيف الليجا، في المباراة الأولى بالمربع الذهبي الليلة.


وسيحتضن نفس ملعب مواجهتي نصف النهائي (مدينةالملك عبد الله الرياضية) في جدة، المباراة النهائية يوم 12 من الشهر الجاري.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 706 جنيهًا
» «كنت بتصرف في ذبيحة».. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة كفر الدوار
» حافلة برشلونة تتعرض لموقف غريب بالسعودية
» سمية الخشاب تثير ضجة بملابس قصيرة:«أنا انحرفت»
» فيديو.. التحرش جنسيًا بفتاة كويتية يشعل الغضب
» المشدد 3 سنوات لضابط فى قضية «رشوة المطار»
» صور.. تمزق فستان مذيعة شهيرة أثناء قراءة نشرة الأخبار
» النائب العام يصدر قرارات جديدة
» بدءًا من فبراير.. وقف عمل «واتس آب» على هذه الهواتف
» "ترامب": لم نعد بحاجة إلى نفط الشرق الأوسط
» أول تعليق من طارق حامد على خسارة جائزة الأفضل في أفريقيا

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:54

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية