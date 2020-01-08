» حافلة برشلونة تتعرض لموقف غريب بالسعودية

08 يناير 2020 - 09:06 م

تعرضت حافلة فريق برشلونة الإسباني اليوم الأربعاء لموقف غريب بعدما صل سائق الحفلة الطريق أثناء توجهه لملعب تدريبات نادي اتحاد جدة السعودي للاستعداد لمواجهة أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الخميس على ملعب (مدينة الملك عبد الله الرياضية).







وكانت الحافلة تقل المدرب إرنستو فالفيردي وقائد الفريق سرجيو بوسكيتس اللذين كانا سيحضران المؤتمر الصحفي أمام وسائل الإعلام قبل خوض الحصة التدريبية.





بينما وصل باقي أعضاء الفريق الكتالوني تقريبا في الموعد المحدد سلفا، بينما وصل المدرب وبوسكيتس في وقت لاحق.





وإزاء هذا الموقف الطارئ، كشف البلاوجرانا أن فالفيردي هو من سيحضر فقط المؤتمر الصحفي، وسيكون عقب نهاية المران، وليس قبله كما جرت العادة.





وتواصل مسئولو البرسا مع نظرائهم في الفريق المدريدي، الذي يتدرب على ملاعب فريق أهلي جدة، أيضا لتأخير موعد المؤتمر الصحفي الخاص بالمدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني والظهير الأيمن الإنجليزي كيران تريبيير، إلا أن إدارة الأتلتي أبقت على الموعد المحدد من قبل.





ويضرب برشلونة، بطل الليجا، موعدا مع أتلتيكو مدريد الخميس في ثاني مواجهات نصف نهائي كأس السوبر الأول في التاريخ الذي يقام بمشاركة 4 فرق بنظام خروج المهزوم من نصف النهائي.











بينما سيلعب فالنسيا، بطل كأس الملك، مع ريال مدريد، وصيف الليجا، في المباراة الأولى بالمربع الذهبي الليلة.









وسيحتضن نفس ملعب مواجهتي نصف النهائي (مدينةالملك عبد الله الرياضية) في جدة، المباراة النهائية يوم 12 من الشهر الجاري.







