متسلقة "إيفرست" تكشف صعوبات منعتها من تسلق جبل بالأرجنتين

قالت نورهان رفاعي، وهي أول مصرية تسلقت قمة جبال إيفرست، أعلى قمة جبال بأوروبا، والمصنفة ضمن أعلى سبع قمم في العالم، إنها بدأت ممارسة رياضة تسلق الجبل من عمر 10 سنوات.

وأضافت رفاعي، خلال حوارها ببرنامج "in box "، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفكرة جاءتها عندما سافرت مع أصدقائها إلى جبال سيناء والطبيعة وأعجبت بها وقررت أن تتسلقه.

وأشارت أول مصرية تتسلق أعلى قمة جبال بأوروبا إلى أنها تسلقت أول جبل في سيناء، وفي عام 2017 تسلقت جبل أكونكاغوا أعلى القمم الجبلية في الأرجنتين، إلا أنها لم تصل لقمته نظرًا لعدة صعوبات.

وتابعت أن الصعوبات التي واجهتها أثناء تسلق جبل أكونكاغوا، هو: التعب الفجائي لرفيقها بعد أن وصلت إلى 4300 متر فوق سطح البحر.