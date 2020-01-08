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بعد أسبوع خطوبة.. خلاف بين هنادي مهنى وأحمد صالح

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أحمد سالم

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المصريون

سموحة

وادي دجلة دجلة

قالت الفنانة هنادي مهنى إنها ترغب في إنجاب أولاد، كونها تحبهم أكثر من البنات.

وأضافت مهنى خلال لقاء تلفزيوني إنها لا ترغب في الحديث عن الخطوبة وقصة حبها لأحمد خالد صالح متمنية أن تكون خلفتها كلها أولاد.

ورد خطيبها أحمد خالد صالح على هذا الأمر قائلا: سنتناقش سويا في هذا الأمر خلال الفترة المقبلة رافضا الحديث عن أي تفاصيل تخص الخطوبة أيضا.

وأعلن أحمد وهنادي ارتباطهما الأسبوع قبل الماضي، وأقيم حفل خطوبتهم بحضور الفنان تامر حسني، بشكل مفاجئ بناءًا على دعوة من والد هنادي مهنى.

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