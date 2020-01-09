ناشطة سورية تنشر صورة تدين نانسي عجرم في واقعة القتل

نشرت خبيرة الأزياء السورية منال عجاج صورة قالت إنها تدين الفنانة نانسي عجرم في واقعة قتل شاب سوري في فيلتها.
وعلقت "عجاج" على صورة نانسي عجرم مع "إيلي أبو نجم" قائلة: ما هو سر العلاقة بين نانسي وزوجها مع المغدور و ما هو السبب الحقيقي خلف جريمة القتل و ما هو الدافع لافراغ 16 رصاصة مرة واحدة؟ .. ما خلف ذاك الحقد ؟ .. ما هو سبب نكران معرفتهم به و تحويله الى لص ؟
يتسائل الشعب السوري باكمله .
وأضافت: مقربين من الفنانة الشهيرة بيعرفو القصة كاملة .. أولهم المقرب (ايلي ابو نجم )صاحب الأسرار كلها ياريت تخبرنا ....بما انك المقرب جدا من العائلة ما هو السبب الذي دفع المغدور يصير حرامي بعد 13 سنةً اقامة في لبنان بسجل نظيف الى سرقة بيت نانسي عجرم؟