ناشطة سورية تنشر صورة تدين نانسي عجرم في واقعة القتل

09 يناير 2020 - 06:07 ص

نشرت خبيرة الأزياء السورية منال عجاج صورة قالت إنها تدين الفنانة نانسي عجرم في واقعة قتل شاب سوري في فيلتها.



وعلقت "عجاج" على صورة نانسي عجرم مع "إيلي أبو نجم" قائلة: ما هو سر العلاقة بين نانسي وزوجها مع المغدور و ما هو السبب الحقيقي خلف جريمة القتل و ما هو الدافع لافراغ 16 رصاصة مرة واحدة؟ .. ما خلف ذاك الحقد ؟ .. ما هو سبب نكران معرفتهم به و تحويله الى لص ؟



يتسائل الشعب السوري باكمله .



