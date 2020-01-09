» فنانة شهيرة لـ"نانسي عجرم": عمري ما حبيتك .. ربنا ينتقم منك

09 يناير 2020 - 08:48 ص

شنت الفنانة السورية سارة نخلة هجوما حادًا على الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعد تورطها و زوجها في قتل شاب سوري بفيلتهما .



وقالت في تدوينة عبر "فيس بوك": عمري ما حبيتك دايما بقول انها بتمثل البراءة ومصطنعة وأول حد عنده شرف فضحك هو جورج وسوف وخليكي فاكرة اتكلم ايه عن تاريخك المشرف.. 16 رصاصة ليه بقا؟



وأضافت: الولد اتقتل على أساس إنه في أوضة البنات إيه اللى جابه المطبخ بقا وهو غرقان في دمه فين كاميرات اوضة البنات فين كاميرات باقي الاوض الي جوزك بيقول انه ناسي الباسوورد جوزك القاتل اللي سمعته سابقاه.. بتشيلي كومنتس بتاعتنا ليه من على الإنستجرام لما أنتي صاحبة حق".



و استدركت : "لما المذيعة سألتك ازاي في جروح في رجلك اصلا وانتي بتقولي كنتي في الاوضة ارتبكتي وقولتيلها انا حسيت بعد كل الموضوع خلص على اساس انها ليلة فرحك .. الولد شغال عندكم في البيت من 9 سنين ازاي دخل البيت طيب و في اربعه رجال امن ازاي قوليلي لو مش هم صحابه و عارفينه وجوزك كان سايبه في الجنينة بيشتغل بقاله اربع ساعات اصلا المسدس الي كان ماسكه مسدس صوت .. كان بيطلب منكو حقه فلوسه يعني انتو واكلين حق الولد و عارفين انه سوري غلبان مش هايعرف يعمل حاجة .. هو في لص بيقول لحد اعمل معروف واديني فلوسي".



وتابعت : "كفايا افترا الله ينتقم منك انتي وجوزك و عموما هو ماطلعش براءة هو لسه على ذمة القضية و ممنوع من السفر كل شوية تقولوا سوري سوري سوري فهمنا بقا انه سوري ما كلنا عندنا حرب مش كفايا بقا تتعلموا ان ربنا كبير ومش بيسيب حق حد اه سوري وغلبان و بيشتغل عندكو ادوله فلوسه ومشوه مش تعملي سيناريو انتي وجوزك القاتل 16 رصاصة ليه هي قضية شرف و ثأر ولا سرقة".

