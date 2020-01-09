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استقرار أسعار الدولار في تعاملات اليوم
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عبد القادر وحيد
استقرت أسعار العملات في تعاملات اليوم الخميس، حيث سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.97 جنيه للشراء 16.09 جنيه للبيع .
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