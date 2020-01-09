العاهل الأردني يقلد ابنته هذا الوسام

09 يناير 2020 - 09:29 ص

قام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بتقليد ابنته الأميرة سلمى جناح الطيران، وذلك بعد اجتيازها دورة الطيران ومتطلبات الحصول عليه.

وتعتبر الأميرة سلمى، أول فتاة أردنية استطاعت اجتياز مرحلة التدريب الأساسي كطيار على طائرات الجناح الثابت، وذلك بعد إتمامها ساعات الطيران الأكاديمي والعملي.

وبعد التقليد تكون الأميرة سلمى قد انضمت إلى العديد من أفراد أسرتها الملكية، الذين ينخرطون على مدى العقود التي مضت في الخدمة العسكرية.