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مؤتمر صحفى لـ"كارتيرون" للحديث عن مواجهة زيسكو

الرياضة

كارتيرون
كارتيرون
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محمد عبد الحارس

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افريقيا

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كارتيرون

يعقد الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك، مؤتمرا صحفيا فى الثامنة مساء اليوم باستاد السلام، للحديث عن مباراة زيسكو الزامبي المقرر لها غدا الجمعة.

ويعقب المؤتمر الصحفى في الثامنة والنصف مساء، المؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني للفريق الضيف ومن المقرر أن يعقد اليوم أيضا الاجتماع الفني للمباراة للاتفاق على زى الفريقين وبعض الأمور الإدارية.

ويلتقي الزمالك مع بطل زامبيا في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها على ملعب السلام.


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