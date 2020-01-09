مفاجأة في حادث الطائرة الأوكرانية.. الطيار لم يقم بهذا الأمر

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عبد القادر وحيد- متابعات

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الطيار

التقرير

الطائرة الاوكرانية

أعلنت هيئة الطيران الإيرانية عن تقريرها المبدئي حول حادثة تحطم الطائرة الأوكرانية أمس الأربعاء.

وبحسب "سبوتنيك" فإن التقرير يظهر أن الطائرة قبل تحطمها بدقائق واجهت مشكلة فنية.

وأوضح التقرير أن شهودا رأوا الطائرة قد اشتعلت فيها النيران في الجو قبل سقوطها.

وأشار أيضا إلى أن المحققين الإيرانيين أرسلوا المعلومات الأولية عن الحادث إلى أوكرانيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى كندا والسويد.

كما أن قائد الطائرة لم يجر أي اتصال لاسلكي للتبليغ عن حدوث موقف غير معتاد رغم دخوله الأجواء الإيرانية، ما أثار دهشة المحققين.

يذكر أن الطائرة الأوكرانية، من طراز "بوينغ 737"، كانت قد سقطت يوم أمس الأربعاء، بين منطقة برند وشهريار غرب العاصمة الإيرانية طهران.

وكانت طهران قد أعلنت أن جميع ركاب الطائرة لقوا حتفهم، حيث تم جمع جثثهم ونقلها إلى إدارة الطب الشرعي للقيام بفحص الحمض النووي.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن الطائرة كانت تقل 147 إيرانيا و32 أجنبيا.


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