» فيديو .. لحظات مرعبة لطفل يسير على حافة شرفة منزله

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وفاة

طفل

فنان

توفيق

والد

قام أحد الأطفال بإحدى الجزر الإسبانية، لا يتجاوز عمره عامين بالسير على حافة ضيفة فى طابق مرتفع خارج شقة عائلته.

وأقدم الطفل على فعل ذلك أثناء انشغال والديه، وسار على الحافة بخطوات سريعة حتى وصل إلى نافذة الشقة المجاورة ثم عاد مرة أخرى.

ووثق الفيديو ابنة أحد السائحين التي كانت بالعمارة المقابلة خلال مدة 18 ثانية، بينما هرع والدها للاتصال بالشرطة.

ولحسن الحظ أن الطفل نجا من الموت المحقق، بينما طالت أبويه العديد من الانتقادات نظرًا لإهمالهما للطفل.


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