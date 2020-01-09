للمرة الثانية.. مشاري راشد يروج لمحل عطوره بأحاديث نبوية

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الطيب

اللحية

عطر

مشارى راشد

يواصل المقرئ الكويتي والمنشد الديني مشاري راشد الترويج لمحل عطور افتتاحه مؤخرا، وذلك بالاستدلال بأحاديث من السنة وأقوال مأثورة عن الصحابة تحث على استعمال العطور والطيب.

وكتب مشاري راشد على حسابه في تويتر :" رُوي عن عمر بن الخطاب رضيَ اللَّهُ عنهُ أنه قال : لو كُنتُ تاجرًا ما اخترتُ على العِطرِ شيئًا إن فاتَني ربحُهُ ما فاتَني ريحُهُ".

يأتي هذا عقب ما نشره مؤخرا عن عطر خاص بشعر اللحية، حيث كتب مشاري راشد على حسابه في تويتر قائلا :" اللي ما عنده لحية يربّيها.. ويجرّب عطر اللحية من شركتكم العفاسي للعطور".

يذكر أن تدوينة سابقة لمشاري راشد كانت قد تسببت في موجة من ردود الأفعال الواسعة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن "وجبات الدايت".

وكان العفاسي قد غرد  حينها على حسابه على تويتر: "أفضل نظام غذائي جربته نظام "الكيتو جينيك دايت" نزلت بشهر 6 كيلو اقرأوا عنه وشوفوا باليوتيوب "سحر".

وفي مواجهة التعليقات قال مشاري راشد حينها :  هذه ليست دعاية ولا استشارة طبية، لافتا إلى أن الشباب الكويتي والمطعم الوحيد المتخصص بالكويت بنظام الكيتو طلبوا مني أصور وجبتي.


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