فنانة شهيرة عن اتهامها بالشذوذ: محدش فاهمني

09 يناير 2020 - 11:19 ص

ردت الفنانة هدير نبيل، على اتهامها بالشذوذ وأنها تغني لعبدة الشيطان، عقب ظهورها بشكل غير تقليدي في الكليبات، قائلة: "ماحدش فاهمني، هو الشيطان بيلبس حلق، ولا الشيطان بيرسم وشم".



وأضافت "نبيل"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد الغيطي، ببرنامج "كلام الغيطي"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن تصريحاتها حول الشذوذ غير حقيقية، ليس حقيقة والحديث بأن الفنانة ساندي تقف وراء هذه الشائعة، أمر ليس صحيحًا.



وأوضحت أنها تعمل مع منتج وهو طليق الفنانة "ساندي"، والخلافات بين ساندي وطليقها قد تكون سبب إطلاق شائعات الشذوذ، معقبة:"لو في مشاكل بين ساندي وطليقها، فهذا أمر لا يخصني في شيء".

