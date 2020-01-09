أول فيديو.. لحظات محاولة إنقاذ إيهاب توفيق لوالده

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ايهاب توفيق
ايهاب توفيق
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حريق فيلا ايهاب توفيق

وفاة والد ايهاب توفيق

 تداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لحريق فيلا إيهاب توفيق والذى أسفر عن مصرع والده صباح اليوم الخميس .

 وظهر فى الفيديو الفنان إيهاب توفيق وهو يحاول أن ينقذ والده بالطابق العلوى ويطالب رجال الإسعاف بالإسراع لإخماد الحريق.

وكان نشر الفنان خالد بيومى، عضو نقابة المهن الموسيقية، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، يعلن فيه وفاة والد المطرب إيهاب توفيق بسبب الحريق الذى نشب فى فيلا إيهاب توفيق صباح اليوم، الخميس.

 وقال الفنان خالد بيومى: "البقاء والدوام لله تعالى حريق فيلا الفنان إيهاب توفيق ووفاة والده الآن، ربنا يصبركم يا رب".
وكشفت معاينة الحماية المدنية لحريق داخل فيلا والد الفنان إيهاب توفيق فى مدينة نصر، أن ماس كهربى تسبب اندلاع الحريق فى الطابق الأول والتهم جميع محتوياته بالكامل وامتد للطابق الثانى وانتقلت سيارات الإطفاء الى المكان، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، ونتج عنه وفاة والد الفنان باختناق و إصابة عاملين داخل الفيلا ونقلوا الى المستشفى.

وكان آخر ظهور للفنان إيهاب توفيق مع الإعلامى رامى رضوان على قناة dmc ، وكشف عن حقيقة الكليبات التى طرحت له، حيث قال: إن الكليبات القديمة كانت فى وقتها أفضل شيء، وأكد أن الفنان الذى كان يصور فيديو كليب كان مميزا.

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