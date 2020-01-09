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رئيس الكنيسة الإنجيلية : قاسم سليماني نفذ مشروع المسيح
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عبد القادر وحيد

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حلب

قاسم سليماني

رئيس الكنيسة الإنجيلية

مشروع المسيح

وصف رئيس الكنيسة الإنجيلية في حلب ما قام به قاسم سليماني بقائد فيلق القدس الإيراني بأنه يشبه مشروع مقاومة المسيح عليه السلام.

ووفق مقطع فيديو تم تداوله أكد رئيس الكنيسة الإنجيلية أن مشروع قاسم سيلماني ومن معه هو مشروع مقاومة.

وأضاف أن هذه المقاومة ليست كأي شيء، هو مشروع مقاومة يشبه تماما مشروع مقاومة السيد المسيح ضد السلطة السياسية التي تريد أن تستبد بحرية الآخرين.

وعقب اغتيال قاسم سليماني تنتشر العديد من مقاطع الفيديوهات التي تروج لقاسم سليماني عبر المشاعر الدينية.

وكان مقطع فيديو قد أظهر عدد من قيادات الحرس الثوري وهم يتبركون بتراب حفرة قاسم سليماني قبل أن يتم وضع الجثمان في المقبرة، التي أعدت لمواراة الجثمان.

وفي ذات السياق  علق رجل دين إيراني على القناة الرابعة الرسمية  بالقول: قاسم سليماني يمثل "النفس الزكية" للثورة الإيرانية ومقتل " النفسية الزكية" إشارة إلى قرب تحقيق الوعد الإلهي لظهور الإمام المهدي ولا يوجد شبهة ولا شك في ذلك".

كما انتشرت أيضا العديد من الصور التي تظهر استقبال الإمام الحسين لقاسم سليماني في العالم الآخر برفقة الخميني.

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