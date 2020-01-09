بابا الفاتيكان يتبادل "القبلات" مع راهبة.. بشروط

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بابا الفاتيكان يقبل راهبة
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بابا الفاتيكان

ضرب راهبة على يدها

تقبيل راهبة

البابا فرانسس

وثق مقطع فيديو تم تداوله، قيام بابا الفاتيكان، فرانسيس، بتبادل القبلات مع راهبة خلال دخوله إلى قاعدة الفاتيكان.

وظهر البابا فرانسيس في الفيديو يمازح الراهبة التي طلبت منه الاقتراب، قائلا، "سأعطيك قبلة"، لكن يجب أن تبقي هادئة، لا تشديني "تجذبيني" إليك.

ووعدته الراهبة بعدم جذبه، فاتحة ذراعيها أمامه فتقدم نحوها وتبادلا القبلات، مما أثار هتافات بين زملائها في الحشد لتحية بابا الفاتيكان.

يأتي هذا الموقف بعد الحادثة التي أثارها بابا الفاتيكان، يوم رأس  السنة، حين قام بضرب سيدة على يدها عندما حاولت تقريبه إليها لتحتضنه؛ ما أثار موجة من الانتقادات ضد "البابا".

يذكر أن البابا اعتذر بعدها عن ضرب يد امرأة بغضب، قائلا إنه خرج عن طوره وقدم “مثالاً سيئاً” في هذا الموقف، وجاء اعتذار "البابا" في أول رسالة له في العام الجديد للتنديد بالعنف ضد المرأة، مشبها ذلك بأنه انتهاك لحرمات الرب. 
شاهد الفيديو من هنا



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