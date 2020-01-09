مليون جنيه.. خسائر حريق فيلا إيهاب توفيق

09 يناير 2020 - 12:29 م

أفادت التحريات الأولية لحريق فيلا الفنان إيهاب توفيق، صباح اليوم الخميس، الذى أسفر عن مصرع والده، أن الخسائر الأولية تجاوزت المليون جنيه.

وذكرت معاينة نيابة مدينة نصر الكلية أن النيران اندلعت في الطابق الأول حيث يقيم والد الفنان إيهاب توفيق، وانتشرت فى جميع محتويات الفيلا ثم امتدت إلى الطابق الثاني، ولم يتمكن أحد من إنقاذ والد المتوفى حيث هرع الجميع إلى خارج الفيلا.

وكشفت التحريات الأولية، عن أن "ماس كهربائي" بأحد الأجهزة الكهربائية، تسبب في اندلاع النيران داخل الفيلا.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغا من شرطة النجدة باندلاع حريق هائل بفيلا والد الفنان إيهاب توفيق بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.