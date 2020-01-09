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قرار عاجل.. القضاء اللبناني يمنع كارلوس غصن من السفر

الحياة السياسية

كارلوس غصن
كارلوس غصن
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عبد القادر وحيد

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السفر

رجل الاعمال

كارلوس غصن

القضاء اللبناني

في قرار عاجل أصدر القضاء اللبنانى قرارا بمنع رجل الأعمال كارلوس غصن من السفر.

وكانت فضائية "إكسترا نيوز" أفادت منذ قليل فى خبر عاجل، بمنع القضاء اللبناني رجل الأعمال كارلوس غصن من السفر.

يأتي هذا عقب وصول كارلوس غصن إلى لبنان بعد هروبه من اليابان، حيث كان يخضع للإقامة الجبرية، بسبب اتهامه في قضايا فساد.

وبحسب وسائل إعلامية فقد تم هروب كارلوس غصن خلال آلة موسيقية كبيرة، ما تسبب في أزمة داخل اليابان.

وكان غصن قد عقد مؤتمر صحفيا أمس أكد فيه أنه قرر الهروب، بسبب ما كان يعانيه من التضييق والابتزاز داخل إقامته الجبرية.

كما أكد أنه لم يعامل بأي شيء يتفق مع حقوق الإنسان، لذا قرر الهروب من إقامته الجبرية.


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