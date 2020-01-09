أسرار جديدة عن وفاة والد إيهاب توفيق.. "الدفاية السبب"

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ايهاب توفيق
ايهاب توفيق
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وفاة

ايهاب توفيق

والد ايهاب توفيق

تداول صور لآخر ظهور لوالد الفنان إيهاب توفيق قبل وفاته، إثر حريق في فيلته، صباح اليوم الخميس، ليرحل عن عالمنا وسط حالة من الحزن والصدمة في الوسط الفني .

 وأكد الدكتور محمود عادل، ابن عمة إيهاب توفيق، أن كل محاولات الأسرة لإنقاذ والد إيهاب توفيق وإخراجه من الفيلا قد فشلت بعد رؤية ألسنة النيران تخرج من المنافذ.

 وتابع ابن عمة إيهاب توفيق، قائًلا: "الدفاية" هى سبب اندلاع الحريق فى الفيلا، موضحا أن عمه ترك الدفاية فى غرفة المعيشة ويبدو أنها احترقت والنار وصلت إلى الكنب بالغرفة ثم إلى باقى الفيلا.

 كان آخر ظهور لوالد إيهاب توفيق، فى عزاء زوجته التى توفيت بشهر أكتوبر من عام 2014 حيث تلقى العزاء فى مسجد الشرطة بصلاح سالم بجانب ابنه إيهاب، وشارك بالعزاء عدد كبير من نجوم الفن والغناء والرياضة، حيث رحلت زوجته عن عالمنا بعد صراع مع المرض، ووقتها قطع إيهاب توفيق عمله فى تونس وعاد إلى القاهرة لإلقاء نظرة الوداع على والدته.

 وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل فيلا فى مدينة نصر، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

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