كيف علمت أمريكا بالقصف الإيراني؟

09 يناير 2020 - 02:11 م

كشف مسئول أمريكي حقيقة علم الولايات المتحدة مبكرًا بالهجوم الصاروخي الذي أطلقته إيران، فجر الأربعاء، على قاعدتين عسكريتين تضمان قوات أمريكية في العراق؛ ما ساعد أمريكا في تحذير قواتها للجوء إلى مكان آمن؛ بحسب لـ CNN

وقال المصدر المسئول، إن "الجيش والمخابرات الأمريكية كان لديهما تحذير مبكر بواسطة التكنولوجيا المتقدمة من أن إيران أطلقت صواريخ باليستية قصيرة المدى"، نحو قاعدتي "عين الأسد" و"أربيل".

وأوضح المصدر، أن "الأقمار الصناعية التابعة للاستخبارات الأمريكية التقطت الإشارات الأولى لبصمة حرارية مع إطلاق الصواريخ، ثم بدأ محللو الاستخبارات سريعا في استخدام تلك المعلومات للبدء في تحديد نوع الصاروخ الذي تم إطلاقه ووقت تحليقه ومداه ومساره المحتمل".

وأضاف المصدر، أنه "باستخدام هذه الحسابات المبكرة، استطاعت الولايات المتحدة تحديد أن الأهداف المحتملة هي قاعدتي "عين الأسد" و"أربيل"، وتمكنت من تحذير القوات الأمريكية للوصول إلى مواقع آمنة".



وتابع: "الأقمار الصناعية الأمريكية كانت ترصد مواقع الصواريخ الباليستية داخل إيران لعدة أيام ورصدت علامات على تزويد صواريخ بالوقود السائل، ما أدى أيضًا إلى تحذير من إطلاقات محتملة قادمة".

أيضًا أشار المصدر، إلى أن طائرة تجسس أمريكية، خارج المجال الجوي الإيراني، قدمت أيضًا معلومات استخباراتية إلكترونية تم جمعها من داخل إيران بما في ذلك اتصالات تم اعتراضها، متابعا: "كل هذه المعلومات التي أدت إلى القدرة على تحذير القوات الأمريكية، التي كانت منفصلة عن التحذير الذي قدمته الحكومة العراقية للولايات المتحدة"، على حد قوله.