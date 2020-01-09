بعد الحريق.. أول صور لفيلا إيهاب توفيق من الداخل

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فيلا ايهاب توفيق
فيلا ايهاب توفيق
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الحريق

والد ايهاب توفيق

فيلا ايهاب توفيق

تداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الصور الأولى لمنزل والد الفنان إيهاب توفيق، من الداخل، والتلفيات التي لحقت به.

 وأظهرت الصور، مدى الأضرار الجسيمة التي أصابت الفيلا، إثر الحريق الذي اندلع، صباح اليوم الخميس، وأسفر عن مصرع والد إيهاب توفيق،حيث تعرض لاختناق ما أسفر عن مفارقته الحياة.

كما أسفر الحريق عن تفحم جزء كبير من محتويات الفيلا، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها، قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لانتداب المعمل الجنائى، لإجراء المعاينة، وبيان سبب الحريق.

وكان حريق اندلع في صباح اليوم، داخل فيلا والد الفنان إيهاب توفيق فى مدينة نصر، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، ويحاول رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق.

وتبين من المعاينة وجود ماس كهربائى تسبب فى الحادث، وإصابة والد الفنان باختناق ونقل إلى المستشفى.

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