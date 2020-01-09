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"كارتيرون" يعلن قائمة الزمالك استعدادًا لـ "زيسكو"

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كارتيرون
كارتيرون
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الزمالك

الكرة المصرية

الونش

كارتيرون

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة زيسكو الزامبي بالجولة الرابعة والمقرر إقامتها مساء غدٍ الجمعة.

وضمت القائمة:

فى حراسة المرمى محمد عواد - محمد أبو جبل

وفى الدفاع ضم كلا من  محمود علاء - محمد عبدالسلام - محمود الونش- حازم إمام - محمد عبدالشافى.

وفى خط الوسط طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد زيزو - محمد حسن - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - إسلام جابر - محمد أوناجم - مصطفى فتحي.

وفى الهجوم عمر السعيد - مصطفى محمد.


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