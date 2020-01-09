  • الخميس 09 يناير 2020
  • بتوقيت مصر03:18 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ايهاب توفيق

"احتفل بعيد ميلاده ومات".. تفاصيل جديدة في وفاة والد إيهاب توفيق

مستشار بن زايد ساخرا : صرخت إيران فولدت "نملة"

مستشار بن زايد ساخرا : صرخت إيران فولدت "نملة"

فيلا ايهاب توفيق

بعد الحريق.. أول صور لفيلا إيهاب توفيق من الداخل

حماده امام

تفاصيل مثيرة فى حياة ثعلب الكرة المصرية

استهداف قاعدة أربيل

كيف علمت أمريكا بالقصف الإيراني؟

فيلا ايهاب توفيق

مصادر تكشف أين كانت زوجة إيهاب توفيق وأولاده وقت حريق فيلته

يهود المغرب

إسرائيل تتخذ قرارا خطيرا ضد يهود المغرب

الجندي

الجندى: اللي أفتي بكدا مش فاهم حاجة

ايهاب توفيق

أسرار جديدة عن وفاة والد إيهاب توفيق.. "الدفاية السبب"

إصابة العشرات في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية للأمم المتحدة

إصابة العشرات في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية للأمم المتحدة

مستشار بن زايد ساخرا : صرخت إيران فولدت "نملة"

الحياة السياسية

مستشار بن زايد ساخرا : صرخت إيران فولدت "نملة"
مستشار بن زايد ساخرا : صرخت إيران فولدت "نملة"
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

مستشار بن زايد: المصالحة مع قطر لن تتم إلا بهذا الأمر

#

مستشار بن زايد عن فترة حكمه: نعيش العهد المحمدي

#

مستشار بن زايد يكشف حقيقة جديدة عن المصالحة الخليجية

#

مستشار بن زايد: قطر قدمت عروضًا سخية لفك الحصار

إيران

الامارات

عبد الخالق عبد الله

نملة

سخر الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله من التصريحات الإيرانية عقب مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني .

وكتب عبد الخالق على حسابه في تويتر : " إيران هددت وتوعدت بالانتقام لمقتل الإرهابي سليماني فولدت نملة.. لم يكن حتى جربوعا.. إيران أصبحت مثيرة للسخرية والشفقة".

وأضاف في سخريته من إيران : " بإمكان إيران الاتصال بالرمز الدولي 971 للمساعدة في تخفيف الضغوط عليها وخروجها من عزلتها ورفع العقوبات عنها. 971 هو الرمز الدولي الوحيد الذي يعتد به والقادر على كل ذلك إقليميا وعالميا من منطلق الحرص على حسن الجوار".

وعن رد الإمارات على الاستفزازات الإيرانية يقول أيضا عبد الخالق : " مهما حاولت إيران استفزاز الإمارات فان الإمارات لن تسعى لاستفزاز أسد جريح ولن تنجر لمعارك جانبية فقد أكدت مرارا أنها أعقل وأكبر من الانجرار لهذه المهاترات الإيرانية. وووجه رسالة لإيران قائلا : " نصيحة لإيران أن تتوقف عن تهديد الإمارات المسالمة التي تود الحفاظ علاقة حسن الجوار معها رغم احتلالها جزر الإمارات".


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» "كارتيرون" يعلن قائمة الزمالك استعدادًا لـ "زيسكو"
» حكم رسم الحواجب بالتاتو لمن ليس لها حاجب.. الإفتاء تجيب
» "ارجع لطبيب نفسي".. رد الإفتاء على سؤال متابع لها
» هل يجوز لي مصافحة خطيبي؟.. الإفتاء ترد
» «الصحة»: تطعيم 6.5 مليون طالب ضد "الالتهاب السحائي"
» "الموسيقيين" تنعي إيهاب توفيق في وفاة والده
» فيديو .. لحظات مرعبة لطفل يسير على حافة شرفة منزله
» منى فاروق تثير ضجة في أول ظهور لها مع شقيقها
» "بـ5 جنيهات".. سائق توك توك يتحرش بطفلة
» مفاجأة في حادث الطائرة الأوكرانية.. الطيار لم يقم بهذا الأمر
» مؤتمر صحفى لـ"كارتيرون" للحديث عن مواجهة زيسكو

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • مغرب

    05:14 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:14

  • عشاء

    18:44

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية