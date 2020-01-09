شاهد.. فتاة كويتية تصاب بـ"الشلل" بعد رؤية تامر حسني

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نشرت حسابات مواقع كويتية، مقطع فيديو أثار الجدل، لفتاة كويتية أصيبت بحالة "شلل" عقب رؤيتها الفنان تامر حسني.

ويظهر في الفيديو تامر حسني محاولًا تهدئة الفتاة التي أصابتها صدمة ورعشة وفقدت القدرة على الكلام لفترة والحركة واضعة يديها على فمها، وفي النهاية نطقت الفتاة وهي ترتجف بشدة قائلة:" ما مصدقة والله العظيم ما مصدقة".

وهاجم النشطاء الفتاة لشدة صدمتها وإصابتها بالرعشة بسبب رؤية فنان، واصفين ما حدث بالصدمة.


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