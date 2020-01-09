مبابي يشيد بأدوار نيمار الدفاعية

09 يناير 2020 - 04:19 م

أشاد النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان بزميله في الفريق نيمار دا سيلفا بعد الأداء القوي الذي يقدمه الفترة الأخيرة.

وقال مبابي في تصريحات عبر صحيفة ليكيب الفرنسية:" نحن فريق متكامل ونتعاون معاً والجميع لديه وعي بأدواره في الملعب وهذا يساعدنا كثيرا في تحقيق النجاحات".

وأضاف خلال تصريحاته: "لقد رأيت نيمار يقوم بالعديد من التدخلات الدفاعية، إنه أمر رائع، عندما أتحدث عن الوعي، أقصد مثل هذه التصرفات، إن نيمار يؤدي المهام الدفاعية، وهي رسالة للجميع".

واختتم:"نسعى لحصد أكبر عدد من البطولات هذا الموسم الجميع يعمل على تحقيق هذا الهدف".

وكان فريق باريس سان جيرمان فاز على سانت إيتيان أمس بسداسية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين بدور الثمانية من كأس الرابطة الفرنسية.