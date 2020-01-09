إيران: هؤلاء قتلوا قاسم سليماني

أعلن مستشار المرشد الأعلى لإيران، يحي صفوي، أن جهاز “الموساد” الإسرائيلي والمخابرات الأمريكية هم من اقترحوا عملية الاغتيال التي استهدفت قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني.

ووفقًا لوكالة فارس الإيرانية، أضاف صفوي، أن العملية الإرهابية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد هزيمة الإستراتيجية الأمريكية في غرب أسيا،

وتابع أنهم قاموا بعملية اغتيال غير شرعية خارجة عهن القانون الدولي، مما أثار الرأي العام العالمي ضد أمريكا وسياساتها.

وأكد مستشار المرشد الأعلى لإيران، أن المخابارت الأمريكية بالإضافة إلى جهاز الموساد الإسرائيلي، هم من قاموا بالتخطيط لاغتيال قاسم وفاقه.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية صباح الجمعة، مقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، وأبو مهدي المهندس أحد قيادات الحشد الشعبي.