هبوط حاد في أسعار الذهب بشكل مفاجئ

09 يناير 2020 - 04:33 م

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم، هبوطًا كبيرًا، حيث سجل عيار 21 نحو 695 جنيهًا.

وأوضح سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، نادي نجيب، أن عيار 21 هبط بمقدار 12 جنيها، اليوم الخميس، وأن سعر الأوقية تراجع لكنه يظل عند أعلى مستوى في 7 سنوات، وهبط بمتوسط 1% اليوم.

وجاء الهبوط في الأسعار على خلفية هبوط سعر الأوقية في بورصة الذهب العالمية بنحو 40 دولارا.

ويتأثر سعر الذهب في مصر بعدة عوامل، أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه والأوقية عالميا، إضافة إلى أي أزمات دولية، سواء اقتصادية أو سياسية، ويلجأ المستثمرون إلى المعدن الأصفر كملاذ آمن خلال الأزمات، وقد يتغير سعره على مدار اليوم أكثر من مرة.