صورة.. «محمد صلاح» يتخفى في ليفربول

09 يناير 2020 - 04:34 م

نشر محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وهو يرتدى «الايس كاب»، ويخفى أغلب وجهه من البرد بـ"الكوفية".

ولم يعلق محمد صلاح على الصورة، سوى بإيموشن مبتسم فقط، وتفاعل جمهور صلاح بالتعليق على الصورة بشل ساخر، حيث قال له أحد المتابعين"انت سقعان زينا ولا ايه"، وقال آخر "بنحبك وهنساندك وهنكون ف ظهرك".

وتوج الدولى المصرى محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزى، بجائزة أفضل هدف مع الريدز خلال شهر ديسمبر الماضى لعام 2019، حيث نال الهدف الرائع الذى سجله صلاح فى شباك سالزبورج بدورى أبطال أوروبا من زاوية مستحيلة عددا كبيرا من الأصوات ليفوز بالجائزة.

وتغلب صلاح بهدفه على التسديدة القوية من ترينت ألكسندر أرنولد في ليستر سيتي الذى جاء فى الوصافة، واحتل هدف ديفوك أوريجى الثانى فى إيفرتون المركز الثالث، بينما حقق هدف روبرتو فيرمينو فى مرمى فلامنجو فى نهائى كأس العالم للأندية المركز الرابع.

وتوج محمد صلاح نجم ليفربول أمس الثلاثاء، بجائزة هدف العقد داخل ليفربول، حيث تفوق هدف صلاح على هدف إيمرى كان فى واتفورد (مايو 2017) والذي احتل المركز الثالث، وهدف ديفوك أوريجي في برشلونة بدورى أبطال أوروبا والذى احتل الوصافة.

كان النجم المصرى محمد صلاح خسر جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا 2019، التى حصل عليها مرتين متتاليتين لصالح زميله السنغالى ساديو مانى أمس، الثلاثاء.

وتوج السنغالى ساديو مانى بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2019 خلال الحفل الذى أقيم بالغردقة مساء أمس الثلاثاء، فى حضور جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى، وعدد كبير من النجوم والمشاهير بالإضافة إلى المرشحين الآخرين للفوز بجوائز الأفضل خلال العام المنتهى.