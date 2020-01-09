» السبت.. الاتحاد السكندري يعلن تعاقده مع شركة «X TEP»

09 يناير 2020 - 05:13 م

يعلن نادي الاتحاد السكندري تعاقده مع شركة X TEP السعودية لرعاية الملابس في مؤتمر صحفي يوم السبت المقبل بأحد الفنادق الكبرى بمحافظة الإسكندرية.

ويحضر المؤتمر الصحفي محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري بجانب ممثلي الشركة وطلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد وبعض نجوم الفريق.

وجاء التعاقد مع شركة الملابس بعد دراسة مطولة من جانب مجلس إدارة الاتحاد السكندري للعرض الذي تقدمت به X TEP السعودية لرعاية الملابس والمتخصصة في هذا المجال منذ سنوات.

وترعي شركة X TEP السعودية لرعاية الملابس العديد من الأندية والرياضات ولكنها قررت الدخول لأول مرة إلى الأسواق المصرية من خلال نادي الاتحاد السكندري.

ويعلن محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد عن مفاجآت سارة لجماهير زعيم الثغر في المؤتمر الصحفي.

ويدعو نادي الاتحاد السكندري كافة وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية لحضور المؤتمر الصحفي الذي يقام في فندق توليب في الساعة الواحدة ظهر السبت المقبل.