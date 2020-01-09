  • الخميس 09 يناير 2020
  • بتوقيت مصر05:39 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
والدة مقتحم فيلا «نانسي عجرم» ترد على تعزيتها

والدة مقتحم فيلا «نانسي عجرم» ترد على تعزيتها

صلاح

صورة.. «محمد صلاح» يتخفى في ليفربول

الملك سلمان

العاهل السعودي يصدر أمرًا ملكيًا بالقتل

الذهب

هبوط حاد في أسعار الذهب بشكل مفاجئ

عمر البشير

فيديو مسرب.. "البشير" يعترف بقتل 28 ضابطًا في رمضان

كندا حنا

فاجعة.. انتحار طفلة تقليدًا لمشهد "كندا حنا"

جنازة سليماني

إيران: هؤلاء قتلوا قاسم سليماني

تامر حسني

شاهد.. فتاة كويتية تصاب بـ"الشلل" بعد رؤية تامر حسني

ايهاب توفيق

"احتفل بعيد ميلاده ومات".. تفاصيل جديدة في وفاة والد إيهاب توفيق

مستشار بن زايد ساخرا : صرخت إيران فولدت "نملة"

مستشار بن زايد ساخرا : صرخت إيران فولدت "نملة"

«الحركة الوطنية» يطالب بجدول زمني لحل مشاكل الصناعة

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

برلماني يطالب بجدول زمني لإحلال وتجديد المدارس

الحركة الوطنية

المشكلات

الصناعة

قال المهندس أسامة الشاهد النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن اتفاق وزيرة التجارة والصناعة مع المصنعين بوضع جدول زمنى لحل مشكلات القطاع الصناعى، أمرا يجب الإسراع به وتنفيذه لحل العديد من المشكلات الجذرية التي يعانى منها القطاع.

وأشاد الشاهد في تصريحات له اليوم بجهود وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع في أولى أيامها بالوزارة، حيث ترتكز استراتيجية عمل الوزارة الجديدة على الحوار والمشاركة مع القطاع الخاص وهم أصحاب المشكلة، لوضح حلول جذرية للمشكلات وليس مجرد حلول مؤقتة، أو قرارات تتعارض مع مصالح القطاع كما كان في وقت سابق.

وأكد الشاهد أن مشكلات الصناعة فى مصر معروفة للجميع، ولا يتبقى سوى اتخاذ خطوات الحل بتوقيتات وجداول زمنية محددة يلتزم بها جميع الأطراف، لأن الصناعة يجب أن تكون هي قاطرة التنمية في مصر، لافتا إلى أن هذا التوجه القائم على حل مشكلات المستثمر المحلى هي السبيل لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاع الصناعى وغيره من القطاعات، لأنه إذا كان المستثمر المحلى يعانى فلن يأت الأجنبي.

وطالب الشاهد من وزيرة الصناعة الاستمرار على هذا النهج في التعامل مع القضايا التي تمس القطاع الصناعى بالمشاركة مع القطاع الخاص والمستثمرين، لأنه سبيل لتوصيف المشكلات بشكل صحيح وإيجاد حلول جذرية لها.



تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» السبت.. الاتحاد السكندري يعلن تعاقده مع شركة «X TEP»
» بالفيديو.. «مانى» يرفض تشبيهه بـ«محمد صلاح»
» الصور الأولى لتحطم طائرة جنوب إفريقية بالكونغو
» "كارتيرون" يعلن قائمة الزمالك استعدادًا لـ "زيسكو"
» حكم رسم الحواجب بالتاتو لمن ليس لها حاجب.. الإفتاء تجيب
» "ارجع لطبيب نفسي".. رد الإفتاء على سؤال متابع لها
» هل يجوز لي مصافحة خطيبي؟.. الإفتاء ترد
» «الصحة»: تطعيم 6.5 مليون طالب ضد "الالتهاب السحائي"
» "الموسيقيين" تنعي إيهاب توفيق في وفاة والده
» فيديو .. لحظات مرعبة لطفل يسير على حافة شرفة منزله
» منى فاروق تثير ضجة في أول ظهور لها مع شقيقها

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • عشاء

    06:44 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:14

  • عشاء

    18:44

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية