  • الخميس 09 يناير 2020
  • بتوقيت مصر07:47 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

غليان في الكنيسة بسبب «الفيلم المسيئ» للمسيح

القرش المفترس

بالصور.. أسماك القرش تلتهم لاعب كرة قدم

الطائرة الأوكرانية المنكوبة

إيران تكشف مفاجأة في التقرير المبدئي للطائرة المنكوبة

أرشيفية

«السيسي» يطالب الحكومة بهذا الأمر الهام والعاجل

سد النهضة

تعثر مفاوضات «سد النهضة».. إثيوبيا تتعنت ومصر ترد

أرشيفية

موجة طقس سيئ تضرب القاهرة والمحافظات

مانى

بالفيديو.. «مانى» يرفض تشبيهه بـ«محمد صلاح»

الملك سلمان

العاهل السعودي يصدر أمرًا ملكيًا بالقتل

الذهب

هبوط حاد في أسعار الذهب بشكل مفاجئ

نابولي

مهاجم نابولي على رادار أتليتكو مدريد

تعرف على أبرز أدعية الرسول وقت نزول المطر والرعد

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

تعرف على قيمتها..السعودية تفرض رسومًا جديدة على المعتمرين

#

تعرف على عدد زيجات الفنانة نجلاء فتحي

#

الرئيس على "تويتر": ليس لدينا وقت للتناحر مع أحد

#

تعرف على مواجهات دور الـ 16 بدورى أبطال أوروبا

الرسول

المطر

الأدعية

تتعرض عدد من محافظات الجمهورية خلال هذه الايام، لموجة من الطقس السيئ يصاحبها هطول أمطار غزيرة في بعض المناطق فيما تتساقط أخرى خفيفة على بعضها، إضافة إلى الرياح المثيرة للأتربة، ما دفع البعض للتساؤل عن |أدعية الأمطار والطقس السيئ.


وهناك العديد من الأدعية النبوية الصحيحة التي كان يدعو الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- بها عند سماع صوت الرعد، فقد رُوِي: (أنَّه كان إذا سمِعَ الرَّعدَ تَرَكَ الحديثَ، وقالَ: سُبحانَ الَّذي {يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ)[6] ثُمَّ يقولُ: (إنَّ هذا لوعيدٌ شديدٌ لأهلِ الأرضِ).[7]

 وفيما يخصّ رُؤية البرق فلم يثبُت عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أيّة أدعيةٍ قالها عند رؤيته، بينما الأدعية التي ثبتت فيما يتعلّق بالمطر ومُقدِّماته وتوابعه فإنّها تتعلّق بنزول المطر قبله وبعده، وفي حال اشتداد المطر، وعند سماع صوت الرّعد.


من السنّة المتبعة عند نزول المطر (دعاء المطر) أن يتعرّض المسلم للمطر أوّلَ نزوله، فقد كان النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- يفعل ذلك، فإذا نزل المطر تعرّض له، وكشَفَ ثوبَه عن مَنكبَيْه؛ لأنّ المطر حديث عهدٍ بالله، فجاء في الحديث النبويّ الشّريف: (أصابَنَا ونحنُ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مطرٌ. قال: فحَسَر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثوبَه، حتّى أصابَهُ من المطرِ. فقُلْنا: يا رسولَ اللهِ! لِمَ صنَعْتَ هذا؟ قال: لأنّه حديثُ عهدٍ بربِّه تعالى)،[9] ومن السنَّة الدُّعاء بالخير عند نزول المطر، ولجوء العبد إلى ربّه تبارك وتعالى بالدُّعاء، والإلحاح عليه فيه.[10]


وورد عن الرسول -صلّى الله عليه وسلّم عند نزول المطر بعض الأدعية الثابتة (دعاء المطر)، وبعض ما ذكر فى الأثر ومنها، "اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به"،"مطرنا بفضل الله ورحمته".


وورد عن الرسول -صلّى الله عليه وسلّم أيضًا، "اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ".




تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» النواب الأمريكي يصدم ترامب ويطالبه بهذا الأمر
» القوات المسلحة تنظم بطولة كأس العالم العسكرية الثالثة لكرة القدم
» بعد تهديد الـ«كاف».. «فيفا» يحذر رئيس الزمالك
» استقالة حسام حسن من تدريب سموحة
» بعد الهجوم الإيراني.. «مصر للطيران» تستأنف رحلاتها للعراق
» الوداد يُرسل البطاقة الدولية لمهاجم الزمالك
» تعرف على أبرز أدعية الرسول وقت نزول المطر والرعد
» رفع حالة الطوارئ بالقاهرة والمحافظات استعدادًا للأمطار
» الكفراوي يطمئن على ترتيبات رحلة الأهلي إلى بولاوايو
» «الجمعية الشرعية»: لا نفرق بين مسلم ومسيحي في الحصول على خدماتنا
» الزمالك بزيه التقليدي أمام زيسكو

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:14

  • عشاء

    18:44

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية