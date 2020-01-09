«جيرارد»: فوز ليفربول بـ«البريميرليج» سيساعدني على نسيان خطيئتي

09 يناير 2020 - 06:26 م

أعرب ستيفن جيرارد، لاعب وسط ليفربول والمنتخب الإنجليزي الأسبق والمدرب الحالي لفريق جلاسجو رينجرز الاسكتلندي، أمنيته بتتويج الريدز ببطولة الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن ذلك سيساعدني على نسيان "زحلقة" 2014.

وتسبب «جيرارد» في خسارة ليفربول لبطولة بريميرليج موسم 2013/2014 لصالح مانشستر سيتي بعد الخسارة أمام تشيلسي بهدفين دون رد في الجولة الـ36.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "تايمز" اعترف جيرارد أنه يفكر في معظم الأوقات بما حدث خلال المباراة عندما انزلقت قدميه أمام ديمبا با لاعب البلوز الذي استغل الخطأ وافتتح أهداف الفريق اللندني على ملعب أنفيلد.

وقال جيرارد: "فوز ليفربول ببطولة الدوري سيساعدني على نسيان واقعة انزلاقي في 2014".

ويبتعد ليفربول (58 نقطة) بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني (45 نقطة)، مع العلم أن الريدز يتبقى له مباراة مؤجلة أمام وست هام يونايتد.

جدير بالذكر أن ليفربول سيواجه توتنهام يوم السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الـ22 من بطولة بريميرليج.