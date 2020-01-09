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إيران تكشف مفاجأة في التقرير المبدئي للطائرة المنكوبة

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الطائرة الأوكرانية المنكوبة
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أحمد سالم

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الطائرة المنكوبة

الطائرة الاوكرانية

مطار خامنئي

نشرت هيئة الطيران الإيرانية، تقريرها المبدئي صباح اليوم الخميس، حول حادثة تحطم الطائرة الأوكرانية يوم أمس الأربعاء.

وقال التقرير الإيراني إن الطائرة الأوكرانية المنكوبة في مطار خامنئي بطهران واجهت مشكلة فنية قبل تحطمها بدقائق.

وأضاف أن النيران اشتعلت فيها جوًا قبل سقوطها، كما أن المحققين الإيرانيين أرسلوا المعلومات الأولية عن الحادث إلى أوكرانيا والولايات المتحدة والسويد وكندا.

وكشف التقرير أن المحققين اندهشوا من أن قائد الطائرة لم يجر أي اتصال لاسلكي للتبليغ عن حدوث موقف غير معتاد رغم دخوله الأجواء الإيرانية، كما أن جهازي التسجيل لحقت بهما أضرار.

وتحطمت طائرة ركاب أوكرانية في طهران وعلى متنها 180 راكبا، الطائرة وهي من نوع بوينغ 737، بعد إقلاعها بسبب خلل فني.

وأعلنت إيران، مقتل جميع ركاب الطائرة، وقد جمعت جثثهم ونقلتها إلى إدارة الطب الشرعي للقيام بفحص الحمض النووي.

وتبين أن الطائرة كانت تقل 147 إيرانيا و32 أجنبيا، بحسب ما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية.


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