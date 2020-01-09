» بعد تهديد الـ«كاف».. «فيفا» يحذر رئيس الزمالك

09 يناير 2020 - 07:00 م

حذر تايسا بلوم المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من إجراء أي تعديل في شكل اللجنة الخماسية المُكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، موكدًا أن ذلك لن يتم إلا من خلال الاتحاد الدولي بتدخل الاتحاد الإفريقي "كاف".

وقالت المتحدث الإعلامي باسم الـ"فيفا" في تصريحات صحفية اليوم الخميس: "سأتحدث بشكل عام، أي تعديل على شكل اللجنة المؤقتة، حق أصيل للاتحاد الدولي."

وأعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك عن دعوة للجمعية العمومية لاتحاد الكرة من أجل الاجتماع لإلغاء بعض القرارات الخاصة بالاتحاد الدولي، إضاف إلى إعادة صياغة لوائح اتحاد الكرة بالكامل دون تدخل من جانب اللجنة المؤقتة.

وتابعت تصريحاتها قائلة: "الجهة الوحيدة التي يمكنها التدخل في اختيار اللجنة المؤقتة هي الاتحاد المعني (في هذه الحالة الاتحاد الإفريقي)."

واختتمت قائلة: "فيفا لم يحصل على أي شكاوى ضد اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري."

وكان أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، هدد بتوقيع عقوبات قاسية على رئيس الزمالك حال رفضه خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي المقرر إقامتها خلال شهر فيراير المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.