بالصور.. أسماك القرش تلتهم لاعب كرة قدم

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عثرت فرق الإنقاذ والطوارئ في أستراليا على جثة على لاعب كرة قدم، بينما كان يلتهمها ثلاثة من أسماك القرش.

وعثر على جثة "اريك بيريتي" (21 عامًا) على شاطئ في غرب استراليا بعد ظهر الثلاثاء، عندما كانت فرق البحث تبحث عن جثة أخرى.

وكانت فرق الإنقاذ تبحث عن جثة "جاري جونسون" (57 عامًا)، بعد مهاجمته من قرش أبيض كبير أثناء الغوص مع زوجته "كارين ميليجان" عندما عثرت على جثة اللاعب.

وتوجهت زوجة الرجل توجهت بنداء استغاثة عبر مكالمة هاتفية، بعد أن فشلت في إنقاذ زوجها، وخضعت للعلاج من الصدمة في المستشفى.

وأثناء البحث عن جثة الرجل، عثر طاقم الإنقاذ على ثلاثة قروش تتغذى على جثة بشرية، اعتقدوا في البداية أنها له، لكنه تبين أنها خاصة بلاعب الكرة الذي كان يعيش في "بيرث"، وفق ما نقل موقع صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

كان اللاعب الشاب في إجازة مع أصدقائه، عندما سقط في المحيط، وهو يمشي على الصخور، وحاول أصدقاؤه إنقاذه دون جدوى، قبل أن تجرفه الأمواج إلى الشاطئ.

وكانت قد كتب في آخر مشاركة له عبر تطبيق "إنستجرام": "عيد ميلاد سعيد للجميع! مع انتهاء عام 2019، أتمنى أن يجد الجميع السلام وأن ينعموا بالحب مع بداية العام الجديد".

وتابع: "لكل الذين لا يستطيعون أن يكونوا معنا لأي سبب من الأسباب. تذكر أن تحب دائمًا، وكن ممتنًا ومبتسمًا".

وكان "إريك" فاز بمنحة دراسية للعب كرة القدم لصالح فريق "هاستينج برونكو" في كلية هاستينجز في نبراسكا، وكلية سانت توماس أكوينا في نيويورك.

أشاد "هاستينج برونكو" بـ "إريك" عبر صفحته على "فيس بوك"، وقال في بيان: "تشعر أسرة برونكو بالحزن لسماعها نبأ وفاة إريك بيريتي المفاجئ".

لعب "إريك" لـ "هاستينجز" خلال موسم 2016 و 2017 وفاز بأحد الألقاب مع الفريق.


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