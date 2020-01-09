» القوات المسلحة تنظم بطولة كأس العالم العسكرية الثالثة لكرة القدم

09 يناير 2020 - 07:11 م

وقع جهاز الرياضة للقوات المسلحة والمجلس الدولي للرياضة العسكرية عقد تنظيم بطولة كأس العالم العسكرية الثالثة لكرة القدم "مصر 2021".



وتعتبر أول بطولة كأس عالم عسكرية فى نسختها الجديدة تقام بالقارة الإفريقية ويشارك بها 16 منتخب على مستوى العالم "4 فرق من أوروبا ، و4 فرق من أفريقيا ، و4 فرق من آسيا، و4 فرق من الأمريكتين" وتقام على إستادات القاهرة والكلية الحربية والدفاع الجوى والسلام وبتروسبورت وجهاز الرياضة للقوات المسلحة.









وأكد مساعد وزير الدفاع أن تعزيز المنافسة الرياضية والتربية البدنية بين أفراد القوات المسلحة فى مختلف دول العالم هدف نبيل تسعى إليه كافة الجيوش، موضحاً أن القوات المسلحة المصرية ممثلة فى جهاز الرياضة العسكرى تعد بتنظيم رائع ومتميز للبطولة التى تقام لأول مرة فى قارة أفريقيا فى نسختها الجديدة كأفضل ما يكون وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاوليمبية المصرية والإتحاد المصرى لكرة القدم .









وأعرب هيرفى روبيرت رئيس المجلس الدولى للرياضة العسكرية عن سعادته بتنظيم مصر لبطولة كأس العالم العسكرية الثالثة وثقته أن تنظيم البطولة سيكون على أفضل ما يكون، موضحاً أن الشعب المصرى من الشعوب المحبه لكرة القدم ولجيشهم الوطنى وسينعكس على البطولة، موجهاً الشكر إلى جميع الجهات الحكومية التى ستشارك المجلس الدولى للرياضة العسكرية فى تنظيم البطولة .









وكانت اللجنة الفنية من المجلس الدولى للرياضة العسكرية قد قامت بالمرور على مدى جاهزية واستعداد جمهورية مصر العربية للإستضافة البطولة من إستادات وفنادق ومستشفيات وعناصر تأمين ومواصلات.







