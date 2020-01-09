» النواب الأمريكي يصدم ترامب ويطالبه بهذا الأمر

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي إنه يتوجب على الإدارة الأمريكية خفض التصعيد مع إيران، مشيرةً إلى أن الكونجرس ما زال يبحث عن إجابات حول عملية مقتل قاسم سليماني (القائد السابق لفيلق القدس الإيراني)».

وأضافت «بيلوسي»، في مؤتمر صحفي، الخميس: أن إدارة ترامب نفذت ضربة عسكرية في العراق دون استشارة مجلس النواب، مما عرّض الأمريكيين للخطر.

وتابعت أن حماية الأمريكيين، يعد من مسئوليات الكونجرس وما جرى تصعيد من قبل الإدارة الأمريكية لا نقبله.

وأكدت أن المجلس سيصوت على مشروع قانون لتقييد صلاحيات ترامب العسكرية لتجنب الحرب مع إيران.

وأشارت إلى أنه عندما حصلت على إفادة من قادة البنتاجون بشأن مقتل سليماني سألتهم عن سبب عدم استشارة الكونجرس.

وأكدت أن الإدارة الحالية لم تحافظ على سلامة الأمريكيين ولهذا هناك مشروع قانون من أجل ضمان تجنب وقوع الحرب.