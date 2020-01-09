مهاجم نابولي على رادار أتليتكو مدريد

09 يناير 2020 - 07:35 م

وضع مسئولو أتليتكو مدريد الإسباني المهاجم أركاديوش ميليك، مهاجم نابولي الإيطالي، ضمن حساباتهم للتعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وحسب صحيفة «آس» الإسبانية، فإن النادي الإسباني يبدو عازمًا على التعاقد مع مهاجم جديد، إذ ارتبط بضم عدد من اللاعبين على رأسهم إيدنسون كافاني، نجم باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي يبدو أنه استقر على «ميليك» ووضعه على رأس أولوياته كما تواصل مع وكيله لمناقشة إمكانية عقد الصفقة.