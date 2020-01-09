» احذر استخدام معجون الأسنان في المناطق الحساسة: «آثار مدمرة»

09 يناير 2020 - 07:53 م

معجون الأسنان له أكثر من استخدام لدى البعض، فهو ليس مجرد منظف للأسنان فحسب، بل إنه يستخدم في علاج الجروح، بل وحتى معالجة بقع الملابس.

لكن هناك أشخاص شاركوا تجاربهم المؤلمة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن عرضت عدد من المنشورات على منصة "Reddit "، لتجارب بعض الأشخاص في استخدام معجون الأسنان أثناء ممارسة الجنس، بعد أن شكوا من آلام جراء ذلك.

وحذر الدكتور شري داتا، استشاري أمراض النساء والولادة في "هيلث كير كلينيك" ببريطانيا من المخاطر جراء استخدام معجون الأسنان في أي مكان آخر غير الأسنا.

وقال إنه يمكن أن يتسبب في حدوث عدوى، أو حتى حروق كيميائية إذا تم استخدامه على الأعضاء التناسلية.

وأضاف: "يمكن أن تحتوي معجون الأسنان على مكونات مثل عوامل التبييض أو النعناع أو الزيوت المعطرة، والتي يمكن أن تكون مزعجة أو مزيلة للتآكل".

وتابع: "قد يتسبب ذلك في حدوث حروق كيميائية خفيفة وتقرحات في أي منطقة من الجلد الحساس. أنصحك بعدم وضع معجون الأسنان في أو على الأعضاء التناسلية".

واستدرك: "معجون الأسنان قد يؤدي إلى التهاب المهبل الجرثومي أو البكتيري، وإتلاف الجلد في تلك المنطقة الحساسة والجدار المهبلي، مما يؤثر على الاستمتاع بممارسة الجنس".

وأردف: "لا أوصي باستخدام معجون الأسنان على الأعضاء التناسلية، لأنه غير موصى بها لهذا الاستخدام ويمكن أن يهيج الجلد، فضلاً عن تأثيره على الأعضاء التناسلية".

الأعراض الرهيبة التي يشير إليها الدكتور "داتا" هي نفس الأعراض التي أبلغ عنها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، وقال أحدهم على منصة "رديت"، إنه أصيب بحروق كيميائية بعد وضع معجون أسنان على قضيبه ولم يكن جميلاً.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يضطر فيها الأطباء إلى التحذير من استخدام معجون الأسنان لأشياء أخرى غير تنظيف الأسنان.

في الصيف الماضي، أصدر الأطباء تحذيرًا عاجلاً بعدم وضع معجون الأسنان على الحروق.

وقال الدكتور "كامارول اريفين" من ماليزيا، إنه يمكن أن يكون له آثار جانبية غير سارة للغاية، بعد أن شارك صورة مروعة ليد امرأة، بعد أن حاولت علاج حرق الزيت الساخن باستخدام معجون الأسنان، حيث تضخمت بدرج كبيرة.

نتيجة لذلك، حذر من استخدام العلاجات المنزلية لأنها يمكن أن تسبب العدوى وتهيج الجلد.

وفي عام 2018، استخدم عدد من النساء معجون الأسنان في منطقة الصدر، ظنًا منهن أنه سيساعد على نمو الثدي، لكن الخبراء حذروا من ذلك.

وقال "كريستوفر إنجلفيلد"، المدير الطبي لعيادة لندن لجراحة التجميل والجراحة التجميلية: "العديد من النساء غير الراضيات عن حجم ثديهن يلجأن إلى استخدام الفازلين ومعجون الأسنان"، واصفًا الأمر بأنها "أخبار شعوذة مصدرها الإنترنت".