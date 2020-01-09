خلال أيام.. زيادة سعر توريد «قصب السكر»

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حسن علام- متابعات

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الجهات المعنية

قصب السكر

توريد القصب

قال اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب عن نجع حمادي في محافظة قنا، إنه تواصل مع إحدى الجهات المعنية، للمطالبة بضرورة إلزام الحكومة بزيادة سعر توريد طن قصب السكر، خاصة بعد بدء موسم توريد القصب إلى الحكومة، من خلال شركات السكر في المحافظات.

وأكد في بيان له، أنه حصل على وعد بانفراجة قريبة في هذا الملف وإقرار الزيادة خلال الأيام المقبلة.

وطالب خلف الله الحكومة بالالتزام بالزيادة المقرر الإعلان عنها للتخفيف عن الأهالي الذين يشتكون من تثبيت سعر الطن منذ سنوات بدون زيادة على الرغم من غلاء المعيشة ومصروفات زراعة وحصد محصول القصب.


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