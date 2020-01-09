» بالصور.. إيهاب توفيق ينهار في جنازة والده

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حسن علام- متابعات

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والد

الفنان إيهاب توفيق

إنهار الفنان إيهاب توفيق، خلال تشييع جنازة والده إلى مثواه الأخير، بعد أداء صلاة الجنازة في مسجد السلام بمدينة نصر.
وظهرت علامات الحزن على وجه الفنان أثناء خروج الجنازة من المسجد، حتى استقل السيارة التي تنقل والده، ليرافق جثمانه إلى مثواه الأخير.

وحضر الجنازة عدد من الفنانين منهم نهال عنبر، حميد الشاعري، هشام عباس، أحمد تهامي، مصطفى كامل، وحجازي متقال.

نشب اليوم، حريق هائل في فيلا الفنان إيهاب توفيق بمدينة نصر، ما أدى إلى وفاة والده.

وتلقت غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا، بنشوب حريق في فيلا بدائرة قسم أول مدينة نصر.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بـ 8 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة عليه.

كشفت المعاينة الأولية للأجهزة الأمنية لموقع حريق فيلا والد المطرب، أن الحريق التهم أغلب محتويات الفيلا، وأن النيران التهمت الطابق الأول بالكامل وانتقلت إلى الثانى وتم إخمادها قبل الانتقال لباقى المجاورات.





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