» بالصور.. إيهاب توفيق ينهار في جنازة والده

09 يناير 2020 - 08:22 م

إنهار الفنان إيهاب توفيق، خلال تشييع جنازة والده إلى مثواه الأخير، بعد أداء صلاة الجنازة في مسجد السلام بمدينة نصر.





وظهرت علامات الحزن على وجه الفنان أثناء خروج الجنازة من المسجد، حتى استقل السيارة التي تنقل والده، ليرافق جثمانه إلى مثواه الأخير.



