  • الخميس 09 يناير 2020
  • بتوقيت مصر09:49 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
اليوم.. فى “ذهاب” نصف نهائى كأس اسبانيا برشلونة يواجه اتليتكو مدريد

بث مباشر.. مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد

أرشيف

الأزهر ينهي خصومة ثأرية استمرت 10 سنوات

أرشيفية

أسعار الدولار تواصل التراجع خلال التعاملات المسائية

ضحايا الطائرة المنكوبة

أمريكا تفجر مفاجأة: الطائرة الأوكرانية أسقطت بصاروخ

أرشيفية

غليان في الكنيسة بسبب «الفيلم المسيئ» للمسيح

القرش المفترس

بالصور.. أسماك القرش تلتهم لاعب كرة قدم

سد النهضة

تعثر مفاوضات «سد النهضة».. إثيوبيا تتعنت ومصر ترد

أرشيفية

موجة طقس سيئ تضرب القاهرة والمحافظات

الملك سلمان

العاهل السعودي يصدر أمرًا ملكيًا بالقتل

مانى

بالفيديو.. «مانى» يرفض تشبيهه بـ«محمد صلاح»

التشكيل الرسمي لمباراة برشلونة وأتليتكو مدريد

الرياضة

برشلونة واتليتكو مدريد
برشلونة واتليتكو مدريد
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

بث مباشر.. مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد

#

اسبانيول يشعل قمة "الليجا" بتعادله مع برشلونة

#

هاتريك "ميسي" برشلونة يستعيد قمة الدوري الإسباني

#

الريال يشعل صراع قمة "الليجا" بثلاثية في شباك سوسيداد

برشلونة

المصريون

اتليتكو مدريد

فالفيردي

أعلن الجهاز الفني لفريق برشلونة بقيادة إرنستو فالفيردى، تشكيل فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد، فى التاسعة من مساء اليوم الخميس، على ملعب "الجوهرة المشعة"، فى مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية، فى نصف نهائى كأس السوبر الإسباني.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: نيتو

الدفاع: بيكيه ، ألبا ، أومتيتي ، روبيرتو

الوسط: دى يونج ، بوسكيتس ، فيدال

الهجوم: ميسي ، سواريز ، جريزمان

فى المقابل يبدأ دييجو سيميونى، مدرب الروخى بلانكوس، المباراة بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: أوبلاك

الدفاع: لودى ، سافيتش ، فيليبى ، تريبير

الوسط: هيريرا ، توماس ، ساؤول ، كوريا

الهجوم: موراتا ، فيليكس


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» «حفتر» يرفض دعوة أنقرة وموسكو لوقف إطلاق النار
» الأزهر في معرض الكتاب بجناح الإمام الشعراوي
» هبوط حاد في أسعار الذهب بشكل مفاجئ
» بالصور.. إيهاب توفيق ينهار في جنازة والده
» طبيب يفر من الفضيحة إلى الموت
» احذر استخدام معجون الأسنان في المناطق الحساسة: «آثار مدمرة»
» النواب الأمريكي يصدم ترامب ويطالبه بهذا الأمر
» القوات المسلحة تنظم بطولة كأس العالم العسكرية الثالثة لكرة القدم
» بعد تهديد الـ«كاف».. «فيفا» يحذر رئيس الزمالك
» استقالة حسام حسن من تدريب سموحة
» بعد الهجوم الإيراني.. «مصر للطيران» تستأنف رحلاتها للعراق

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:14

  • عشاء

    18:44

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية