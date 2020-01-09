بالصور.. نجوم الفن يشاركون إيهاب توفيق تشييع جنازة والده

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جنازة والد إيهاب توفيق
جنازة والد إيهاب توفيق
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أحمد سالم

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نجوم الفن

ايهاب توفيق

جنازة والد إيهاب توفيق

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة المطرب إيهاب توفيق أثناء مراسم تشييع جثمان والده الذي راح ضحية حريق في منزله بمدينة نصر صباح اليوم الخميس.

وحضر الجنازة كلًا من الفنان هشام عبسا ومصطفى كامل وأحمد التهامي وحميد الشاعري والفنانة نادية مصطفى وكذلك أحمد ناجي مدرب حراس المرمى.

وشيع الفنان إيهاب توفيق والده من مسجد السلام بالحي العاشر مدينة نصر، وسط حضور الأهل وعدد من أصدقائه فضلًا عن بعض المشاهير.

وكان حريق اندلع صباح اليوم، داخل فيلا والد الفنان إيهاب توفيق بمدينة نصر، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، ويحاول رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق.

وأسفر الحريق عن تفحم جزء كبير من محتويات الفيلا، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها، قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لانتداب المعمل الجنائى، لإجراء المعاينة، وبيان سبب الحريق.

وتبين من المعاينة وجود ماس كهربائى تسبب فى الحادث، وإصابة والد الفنان باختناق ونقل إلى المستشفى.









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