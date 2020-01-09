أسعار الدولار تواصل التراجع خلال التعاملات المسائية

09 يناير 2020 - 08:57 م

شهدت أسعار الدولار تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية، حيث هبط من 3 إلى 5 قروش.





وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 15.95 جنيه للشراء و16.05 جنيها للبيع، وبنك مصر 15.95 جنيه للشراء و16.05 جنيها للبيع، فيما سجل في بنك الإسكندرية 15.94 جنيها للشراء ونحو 16.04 جنيها للبيع.



كما تراجع سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان بواقع 4 قروش ليسجل أيضا نحو 16.05 جنيه للبيع، و15.95 جنيه للشراء.



وانخفض سعر الدولار في بنك البركة بواقع 6 قروش ليسجل نحو 16.05 جنيه للبيع، و15.95 جنيه للشراء.



وانخفض سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية بواقع 5 قروش ليسجل أيضا 16.05 جنيه للبيع، و15.95 جنيه للشراء.



وتراجع سعر الدولار في كل من البنك العربي الإفريقي، وبنك الأسكندرية بواقع 4 قروش ليسجل نحو 16.04 جنيه للبيع، و15.94 جنيه للشراء.



