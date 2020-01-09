  • الخميس 09 يناير 2020
  • بتوقيت مصر09:49 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
اليوم.. فى “ذهاب” نصف نهائى كأس اسبانيا برشلونة يواجه اتليتكو مدريد

بث مباشر.. مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد

أرشيف

الأزهر ينهي خصومة ثأرية استمرت 10 سنوات

أرشيفية

أسعار الدولار تواصل التراجع خلال التعاملات المسائية

ضحايا الطائرة المنكوبة

أمريكا تفجر مفاجأة: الطائرة الأوكرانية أسقطت بصاروخ

أرشيفية

غليان في الكنيسة بسبب «الفيلم المسيئ» للمسيح

القرش المفترس

بالصور.. أسماك القرش تلتهم لاعب كرة قدم

سد النهضة

تعثر مفاوضات «سد النهضة».. إثيوبيا تتعنت ومصر ترد

أرشيفية

موجة طقس سيئ تضرب القاهرة والمحافظات

الملك سلمان

العاهل السعودي يصدر أمرًا ملكيًا بالقتل

مانى

بالفيديو.. «مانى» يرفض تشبيهه بـ«محمد صلاح»

«عبدالحفيظ» يتحدث عن مباراة بلاتينيوم ويوضح موقف ثنائي الأهلي

الرياضة

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
Advertisements

هاني عبد الصبور

أخبار متعلقة
#

"تذكرتى" تعلن توفير تذاكر مباراة بلاتينيوم بفروع الأهلي

#

القيعي : هذا هو الحل الوحيد لإنهاء أزمة القمة

#

رسميًا.. أوناجم يقود هجوم الزمالك في السوبر أمام الأهلي

#

مسؤول بالأهلي: خلصنا كل شيء مع "كهربا" .. وقبض الشيكات

المصريون

الاهلى

إكرامي

عبد الحفيظ

مروان

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، أن مواجهة بلاتينيوم يوم السبت المقبل بزيمبابوي، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، تمثل أهمية كبيرة للفريق، والفوز هو الهدف الرئيسي للأهلي للوصول إلى النقطة التاسعة.

وقال عبدالحفيظ إن الجهاز الفني للأهلي تابع كل ما يتعلق بفريق بلاتينيوم خلال الفترة السابقة، من اللاعبين الراحلين أو الذين تم التعاقد معهم مؤخرًا، موضحًا أن هناك ستة لاعبين رحلوا عن الفريق، كان من بينهم ثنائي يلعب بشكل أساسي، وهما رقما «5 و10»، وعلى فترات رقم «20»، لكن في النهاية فإننا نتعامل بمنتهى الحذر والتركيز مع المباراة، لا سيما أن هناك منافسة قوية بين ثلاث فرق بالمجموعة لحجز تذكرتي التأهل للدور التالي.

وقال مدير الكرة إن الفرق الثلاث الأهلي والنجم الساحلي والهلال السوداني كل منها يعرف الآخر جيدًا، وهناك تاريخ من اللقاءات التي جمعتها، وهو ما يزيد من صعوبة المنافسة بين الثلاثي، في ضوء أن كلًّا منها وصل برصيده إلى النقطة  السادسة حتى الآن، موضحًا أن ما زاد من صعوبة المجموعة هو فوز الهلال على النجم الساحلي في تونس، لكن تبقى كل الأمور متعلقة بأقدام لاعبي الأهلي لحسم تأهلهم بأنفسهم.

وأكد أن الأهلي بخبرته بات مهيئًا لخوض المباريات في ظل الظروف الصعبة إفريقيًّا، سواء من ناحية الطقس أو أرضية الملاعب والفنادق والجماهير، مؤكدًا أن خبرة اللاعبين قادرة على مواجهة كل الصعاب والاستعداد لكل الظروف سواء داخل الملعب أو خارجه.

وأوضح عبدالحفيظ أن بعثة الأهلي تغادر صباح غد إلى بولاوايو، التي تستضيف مباراة السبت، وأن سمير عدلي، المدير الإداري، سبق البعثة إلى هناك لإنهاء كل الترتيبات الإدارية.

وأضاف سيد عبدالحفيظ أن مروان محسن بات جاهزًا للمباراة بشكل طبيعي، ولا توجد أي مشكلة طبية تعوق مشاركته، ويبقى القرار فنيًّا بحتًا، لكن شريف إكرامي ما زال يعاني من إجهاد في السمانة، واقترب من التخلص منه، لكن الجهاز الفني قرر اصطحابه مع البعثة، لأنه أحد كباتن الفريق ووجوده مهم بالنسبة إلينا، بجانب أننا نتعامل مع الأمر بالحسابات الرقمية، فلدينا ثلاثة حراس فقط في القائمة، ووجوده كان ضروريًّا تحسبًا لأي ظروف طارئة قد تحدث -لا قدر الله- لمحمد الشناوي أو علي لطفي، لذلك فضلنا اصطحابه، لا سيما أنه يتبقى له خمسة أيام فقط للمشاركة بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» «حفتر» يرفض دعوة أنقرة وموسكو لوقف إطلاق النار
» الأزهر في معرض الكتاب بجناح الإمام الشعراوي
» هبوط حاد في أسعار الذهب بشكل مفاجئ
» بالصور.. إيهاب توفيق ينهار في جنازة والده
» طبيب يفر من الفضيحة إلى الموت
» احذر استخدام معجون الأسنان في المناطق الحساسة: «آثار مدمرة»
» النواب الأمريكي يصدم ترامب ويطالبه بهذا الأمر
» القوات المسلحة تنظم بطولة كأس العالم العسكرية الثالثة لكرة القدم
» بعد تهديد الـ«كاف».. «فيفا» يحذر رئيس الزمالك
» استقالة حسام حسن من تدريب سموحة
» بعد الهجوم الإيراني.. «مصر للطيران» تستأنف رحلاتها للعراق

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:14

  • عشاء

    18:44

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية