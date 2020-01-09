السيطرة على حريق هائل في مزرعة دواجن بالمنوفية

نشب حريق هائل في مزرعة دواجن بقرية كفرشحاتة التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، اليوم حيث جرى إبلاغ قوات الحماية المدنية بالحريق لإرسال سيارات إطفاء للسيطرة عليه.

وانتقلت 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق بمزرعة الدواجن، واستطاعوا السيطرة على النيران المشتعلة بكثافة دون وقوع خسائر بشرية، ونتج عن اشتعال الحريق خسائر في الدواجن ومشتملات المزرعة المملوكة لمواطن يدعى "م. ي. س"، 61 سنة.

وانتقلت 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق بمزرعة الدواجن، واستطاعوا السيطرة على النيران المشتعلة بكثافة دون وقوع خسائر بشرية، ونتج عن اشتعال الحريق خسائر في الدواجن ومشتملات المزرعة المملوكة لمواطن يدعى "م. ي. س"، 61 سنة.