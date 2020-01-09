» الأزهر في معرض الكتاب بجناح الإمام الشعراوي

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الشيخ محمد متولي الشعراوي
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الإمام الشعراوي

معرض الكتاب 2020

يشارك الأزهر الشريف بجناح خاص في معرض القاهرة الدولى للكتاب، للعام الرابع على التوالي، والذي من المقرر أن تنطلق فعاليات دورته الـ51، الأربعاء 22 يناير 2020، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ويستمر حتى الرابع من فبراير المقبل.

ويستهدف الأزهر بمشاركته، التي تشمل أنشطة فنية وثقافية متنوعة، التواصل والحوار مع جميع فئات المجتمع، وتعريفهم بما يقوم به من جهودٍ لإرساء السلام المجتمعي، والعمل على إرساء قيَم المواطَنة والأخوة الإنسانية، ومواجهة الفكر المتطرف، من خلال العديد من الإصدارات والمطبوعات التي تعكس الفكر والمنهج الأزهري المعتدل.

ويحتفي جناح الأزهر الشريف هذا العام بفضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي، بعد اختياره «شخصية الجناح»، لكونه أحد أبرز الدعاة الأزاهرة المجددين، إضافة إلى جهوده العظيمة في تفسير القرآن الكريم بطرق مبسطة، استطاع بها الوصول لشريحة أكبر من المسلمين في جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي، حتى لقب بإمام الدعاة وشيخ المفسرين.

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