  • الجمعة 10 يناير 2020
  • بتوقيت مصر01:31 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
العقارات في مصر

الغرف التجارية تفجر مفاجأة بشأن سوق العقارات في مصر

صلاح وميسي

محمد صلاح يتفوق على ميسي في هذا الأمر المثير

إصابة العشرات في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية للأمم المتحدة

عشرات القتلى والجرحى تم إجلاؤهم من القاعدة الأمريكية

سد النهضة

"الري" تكشف مفاجأة بشأن اجتماعات أزمة سد النهضة

إيهاب توفيق

طبيب يكشف مفاجأة حول وفاة والد إيهاب توفيق

أرشيف

الأزهر ينهي خصومة ثأرية استمرت 10 سنوات

أرشيفية

أسعار الدولار تواصل التراجع خلال التعاملات المسائية

ضحايا الطائرة المنكوبة

أمريكا تفجر مفاجأة: الطائرة الأوكرانية أسقطت بصاروخ

أرشيفية

غليان في الكنيسة بسبب «الفيلم المسيئ» للمسيح

القرش المفترس

بالصور.. أسماك القرش تلتهم لاعب كرة قدم

نيجيريا.. مقتل 12 بهجوم مسلح وسط البلاد

عرب وعالم

تحرير 4 أتراك اختطفوا في نيجيريا
تحرير 4 أتراك اختطفوا في نيجيريا
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مقتل 19 شخصًا في هجوم مسلح وسط نيجيريا

#

بغداد.. إصابة 12 متظاهرا في تجدد الصدامات مع قوات الأمن

#

فرنسا: مقتل 7 متطرفين في هجوم بطائرة مُسيّرة في مالي

#

"حقوق الإنسان" العراقية: ارتفاع قتلى احتجاجات الجمعة إلى 30

قُتل 12 شخصاً، وأصيب آخرون في هجوم مسلح شنه مجهولون على منطقة بولاية "بلاتيو" وسط نيجيريا.
وأوضح المتحدث باسم شرطة الولاية، تيرنا تيوب في تصريح صحفي، الخميس، أن مسلحين مجهولي الهوية هاجموا منطقة مانجو، ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة العديد من الأشخاص.
وأضاف أن العديد من المنازل احترقت جراء الهجوم، إضافة لنفوق عدد كبير من الماشية.
وأشار أن قوات الأمن هرعت إلى المنطقة، وبدأت بإجراء التحقيقات.
وتشهد المنطقة اشتباكات عنيفة بين الحين والآخر، بين مربي الماشية من قبيلة الفولان ومزارعون من قبائل أخرى، حيث قتل 9 أشخاص قبل أسبوعين نتيجة لاشتباكات وقعت بين الطرفين. -

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الموجة الباردة
» أزمة في بريطانيا بعد قرار الأمير هاري ترك العائلة المالكة
» إيران ترد على سقوط الطائرة الأوكرانية بصاروخ
» وزير إسرائيلي يدعو دول الخليج لـ"الاتحاد" مع تل أبيب
» أكبر قوة تطوعية للإطفاء في العالم تكافح حرائق أستراليا
» بيلوسي: سنحيل إجراءات عزل ترامب للشيوخ "قريبا"
» بيلوسي: لا أعتقد أن مقتل سليماني جعل أمريكا أكثر أمنًا
» ترامب: عقوبات مشددة ضد إيران دخلت حيز التنفيذ
» موجة طقس سيئ تضرب القاهرة والمحافظات
» أتلتيكو مدريد يطيح ببرشلونة ويتأهل لنهائي السوبر الإسباني
» «حفتر» يرفض دعوة أنقرة وموسكو لوقف إطلاق النار

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:56

  • مغرب

    17:15

  • عشاء

    18:45

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية