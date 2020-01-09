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بيلوسي: سنحيل إجراءات عزل ترامب للشيوخ "قريبا"

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بيلوسي وترامب
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المصريون ووكالات

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قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الخميس، إنها ستحيل إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ "قريبا".
وأضافت بيلوسي، في تصريحات صحفية من مبنى الكونغرس: "سوف أرسله (ملف إجراءات العزل) إلى مجلس الشيوخ عندما أكون مستعدة، وربما يتم ذلك قريبا".
إلا أنها حذرت، في الوقت نفسه، من أن "الجمهوريين في مجلس الشيوخ يسارعون نحو تبرئة ترامب بدون محاكمة عادلة".
وتابعت: "نحن فخورون بدفاعنا عن الدستور الأمريكي، لكننا قلقون من ألا يكون أعضاء مجلس الشيوخ على قدر القسم الذي أدوه".
وصادق مجلس النواب الأمريكي، في ديسمبر/كانون أول الماضي، على بندي "إساءة استغلال السلطة"، و"عرقلة عمل الكونغرس"، حيث وافق على الأول 230 نائبا مقابل رفض 197 آخرين، بينما صوت لصالح البند الثاني 229 مقابل رفض 198.
وفي الوقت الذي صوت كل النواب الجمهوريون بالرفض في التصويت على البندين، شهد التصويت على البند الأول رفض 2 من النواب الديمقراطيين، فيما رفض 3 منهم البند الثاني.
ويجري مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين تحقيقًا في مزاعم استغلال ترامب سلطته الرئاسية عبر الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق ضد أحد الخصوم السياسيين.
ويعود أساس القضية إلى محادثة هاتفية في 25 يوليو/تموز الماضي، طلب ترامب خلالها من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن "يهتم" بأمر جو بايدن، نائب الرئيس الديمقراطي السابق، المرشح لمواجهة ترامب في السباق إلى البيت الأبيض عام 2020.
ويُشتبه في أن ترامب ربط حينها مسألة صرف مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار، يفترض أن تتسلمها أوكرانيا، بإعلان كييف أنها ستحقق بشأن نجل بايدن، الذي عمل بين عامي 2014 و2019 لدى مجموعة "غازبوريسما" الأوكرانية.
ويرفض ترامب تلك الاتهامات، ويقول إنها "حملة مطاردة"، ومحاولة "انقلاب ضده"، ويتوعد بالانتقام من الديمقراطيين بانتخابات العام المقبل. 

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