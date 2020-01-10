» أزمة في بريطانيا بعد قرار الأمير هاري ترك العائلة المالكة

10 يناير 2020 - 12:00 ص

طلبت ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية، يوم الخميس، تشكيل فريق عمل لبحث قرار الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، التخلي عن صفتهما الملكية والاتجاه «للاستقلال المادي».



طلبت الملكة إليزابيث من الموظفين لديها العمل مع «دوق ودوقة ساسيكس» لإيجاد حل عملي خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن أعلنا أنهما سيتنحيان عن العائلة المالكة.



وقال مراسل هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» الملكي، نيكولاس ويتشل، إن ملكة بريطانيا أجرت اتصالًا بنجلها الأمير تشارلز، أمير ويلز، وحفيدها دوق كامبريدج، الأمير وليام، اليوم الخميس، واتفقوا على أنهم سيكلفون كبار الموظفين للعمل مع الأمير هاري وحكومة ساسيكس، من أجل إيجاد حلول بشكل عاجل.



ولم يستشر الأمير هاري وميجان ماركل أي فرد من العائلة الملكية بشأن قرارهما التخلي عن صفتهما الملكية، كما أن قصر باكنجهام لم يكن على علم بنوايا «دوق ودوقة ساسيكس».



وعلى الرغم من قرار الزوجين، سيبقى الأمير هاري في المركز السادس على العرش البريطاني.

